Стало известно, сколько обращений уже поступило на прямую линию с Путиным

Более 2 млн обращений уже поступило на прямую линию с Путиным

Свыше двух миллионов обращений россиян поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Всего вопросов — 2 057 319», — отмечается в сообщении.

19 декабря президент РФ проведет большую пресс-конференцию и прямую линию с гражданами. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Программа, получившая название «Итоги года с Владимиром Путиным», выйдет в эфир в 12:00 мск. Сбор вопросов россиян, на которые глава государства будет отвечать в ходе мероприятия, стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания программы. Уточняется, что в этом году, как и в 2024-м, GigaChat расшифровывает обращения на прямую линию.

10 декабря искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным.

Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий.

Ранее Путин исполнил мечты детей, обратившихся на прямую линию.