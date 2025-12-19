Путин рассказал о росте золотовалютных резервов России

Золотовалютные резервы России выросли до $741,5 млрд Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Международные резервы Центробанка России на настоящий момент составляют уже $741,5 млрд», — отметил российский лидер.

До этого Путин заявил, что государственный долг России в течение ближайших трех лет не должен подниматься выше 20% ВВП.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал о росте производительности труда.