В Кремле сообщили о продолжении подготовки Путина к прямой линии

Песков: подготовка Путина к прямой линии вышла на завершающую стадию
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Подготовка президента РФ Владимира Путина к прямой линии, которая в этот раз будет совмещена с большой пресс-конференцией, вышла на заключительную стадию. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сообщил, что 18 декабря российский лидер работает в Кремле.

«Путин <...> готовится к прямой линии и ежегодной большой конференции. Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии», — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь, сегодня президент также будет целый день готовиться к предстоящему мероприятию. При этом Песков уточнил, что у главы государства могут состояться несколько рабочих встреч.

Российский лидер проведет большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря, начало запланировано на 12:00 мск. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Сбор вопросов граждан, на которые Путин будет отвечать в ходе прямой линии, стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. 18 декабря в эфире телеканала «Россия 24» сообщили, что к текущему моменту на прямую линию с главой государства поступило более 2 млн обращений.

Ранее Путин исполнил новогодние мечты двух мальчиков, обратившихся на прямую линию.

