Путин спрогнозировал госдолг РФ

Путин: госдолг РФ в течение трех лет не должен подниматься выше 20% ВВП

Государственный долг России в течение ближайших трех лет не должен подниматься выше 20% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«В течение ближайшей трехлетки (государственный долг — прим. ред.) не должен подниматься свыше 20%», — сказал российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что госдолг России за январь-октябрь увеличился до 32,9 трлн рублей.