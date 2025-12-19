Видео: шесть человек погибли в ДТП с Mercedes Gelandewagen в Новосибирске

В Новосибирске на видео попало ДТП с Mercedes Gelandewagen, погибли шесть человек

В Новосибирске при столкновении двух автомобилей погибло шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

«Сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области устанавливаются обстоятельства столкновения на Советском шоссе, в котором погибли шесть человек. Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей - Toyota Ipsum и Mercedes», — приводит агентство сообщение ведомства.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «АСТ-54 Black», видно, что автомобиль Toyota поворачивал налево на перекрестке под зеленую стрелку на дополнительной секции светофора. В этот момент в него врезался внедорожник Mercedes-Benz G-Class, который на высокой скорости ехал прямо. Удар пришелся в правый бок Toyota.

«По информации от подписчика, в ДТП погибли 6 человек, в том числе 2 детей», — отмечается в публикации.

