На прямую линию с Путиным пытались пронести квашеную капусту

Квашеная капуста, энергетики и мандарины оказались среди изъятых вещей у посетителей прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

У участников мероприятия, которое состоится в Гостином дворе, на входе также забрали различные спреи, капли для носа, шоколадные батончики, напитки. Все эти вещи складывают в специальные контейнеры у рамок металлоискателей, по окончании мероприятия их можно будет забрать.

В перечень предметов, запрещенных к проносу на прямую линию, включены также портативные зарядные устройства (Power bank) и вейпы, взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, баннеры, флаги, беспилотники и тд.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая пресс-конференцию и прямую линию с российским лидером, начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов для мероприятия, стартовавший 4 декабря, будет продолжаться до окончания эфира. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой поступающих обращений занимается GigaChat.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» передавала, что у Гостиного двора собралась толпа журналистов.