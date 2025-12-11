«Радио Судного дня» передало четвертое сообщение за день

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир шифровку со словом «аульный»

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир четвертое сообщение за день — «аульный». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным канала, 11 декабря в 17:38 мск в эфире прозвучало «НЖТИ 88269 АУЛЬНЫЙ 0091 5671».

Несколькими часами ранее УВБ-76 передавала в эфир сообщения со словами «ершовуз», «бермудский» и «жуирозагс».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор. По разным данным, сигнал «Жужжалки» может поступать из Московской, Ленинградской или Псковской областей.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».