«Радио Судного дня» передало третье сообщение за день

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир третье сообщение — «жуирозагс». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным канала, 11 декабря в 16:07 мск в эфире прозвучало «НЖТИ 09224 ЖУИРОЗАГС 1745 1643».

Несколькими часами ранее УВБ-76 передавала в эфир сообщения со словами «ершовуз» и «бермудский».

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и обычно транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией. По разным данным, сигнал «Жужжалки» может поступать из Московской, Ленинградской или Псковской областей.

С помощью триангуляции радиолюбители выяснили, что до 2010 года станция могла располагаться в подмосковном поселке Поварово. Энтузиасты, побывавшие там, утверждают, что обнаружили заброшенную военную часть с бункером и журналом с записями о сообщениях станции. Эта информация никем официально не подтверждалась.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».