«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радио Судного дня снова активизировалось и передало слово «Входошунт»
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», передала новое кодированное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует активность станции.

По данным канала, 15 декабря в 13:02 по московскому времени в эфир вышла комбинация «НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779».

В последний раз «жужжалка» выходила в эфир 11 декабря с четырьмя сообщениями. По данным «УВБ-76 логи», радиостанция передавала сообщения со словами «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее передачи «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.

