Москву попытался атаковать шестой БПЛА

Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший к Москве
Станислав Красильников/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере Max о ликвидации силами ПВО (противовоздушной обороны) беспилотника противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

В течение дня столица уже пять раз подвергалась налетам БПЛА.

А ранним утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. Части БПЛА попали в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе города. Взрывная волна выбила окна, повредила балконы и фасад здания, внутри начался пожар. В результате налета 14 человек, включая ребенка, пострадали. Кроме того, здания и припаркованные рядом автомобили получили повреждения. Из-за инцидента были перекрыты несколько улиц. В одной из школ города власти открыли пункт помощи. По данным СМИ, город атаковали БПЛА типа «Лютый», причем один из них «целенаправленно летел» в жилой дом.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

