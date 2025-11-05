На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Верховного суда России указал на ключевую проблему судебной системы

Глава ВС Краснов отметил недостаточный уровень единства правоприменения
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Недостаточное единство правоприменения остается одной из наиболее актуальных проблем российской судебной системы. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС после назначения на должность.

По словам главы ВС, противоречивые и иногда прямо противоположные подходы судов к рассмотрению аналогичных идей продолжают встречаться в практике.

«Это приводит к многочисленным пересмотрам судебных актов и явно не способствует уважению к судебной власти», — констатировал Краснов.

24 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда РФ.

В этот же день Совет Федерации назначил Краснова главой ВС РФ. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты 24 сентября. Краснов стал единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни. Чем известен новый председатель Верховного суда — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генпрокурор и председатель ВС вошли в Совет по противодействию коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами