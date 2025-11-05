Глава Верховного суда России указал на ключевую проблему судебной системы

Недостаточное единство правоприменения остается одной из наиболее актуальных проблем российской судебной системы. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС после назначения на должность.

По словам главы ВС, противоречивые и иногда прямо противоположные подходы судов к рассмотрению аналогичных идей продолжают встречаться в практике.

«Это приводит к многочисленным пересмотрам судебных актов и явно не способствует уважению к судебной власти», — констатировал Краснов.

24 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда РФ.

В этот же день Совет Федерации назначил Краснова главой ВС РФ. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты 24 сентября. Краснов стал единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни. Чем известен новый председатель Верховного суда — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генпрокурор и председатель ВС вошли в Совет по противодействию коррупции.