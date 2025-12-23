На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, когда чай и кофе повышают риск развития рака

F&F: девять чашек горячего чая в день повышают риск развития рака желудка
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление более восьми чашек очень горячего чая или кофе в день значительно повышает риск развития рака желудка. К такому выводу пришли ученые из Столичного медицинского университета (Китай). Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследование основано на данных проекта UK Biobank. Оно охватило более 328 тысяч человек, за состоянием здоровья которых наблюдали почти 12 лет. Ученые учитывали не только объем потребляемых напитков, но и их температуру — от теплых до очень горячих.

Анализ показал, что у людей, которые ежедневно выпивали более восьми чашек горячих напитков, риск развития рака желудка был на 54% выше по сравнению с теми, кто пил меньше или предпочитал более низкую температуру. Наиболее выраженные различия наблюдались у участников, регулярно употреблявших именно очень горячие напитки: в этой группе риск возрастал более чем в два раза при том же уровне потребления.

Связь сохранялась даже после учета возраста, образа жизни, курения и других факторов риска. Авторы считают, что ключевую роль может играть хроническое термическое раздражение слизистой оболочки желудка, которое усиливает воспаление и повреждение тканей, создавая условия для злокачественных изменений.

По мнению исследователей, полученные данные дополняют существующие представления о вреде слишком горячих напитков и указывают на простой и доступный способ профилактики — дать чаю и кофе немного остыть перед тем, как пить их регулярно.

Ранее у кофе и чая нашли полезный для дыхательной системы эффект.

