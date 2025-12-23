«Меня хотят растоптать»: Шаляпин оправдался за скандальные слова о женщинах

Певец Шаляпин: у меня нет вражды с женщинами — меня просто хотят растоптать

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал свои скандальные высказывания о женщинах. В беседе с Общественной Службой Новостей он заверил, что не страдает мизогинией, а массовое распространение в соцсетях видеороликов с его словами связано с попытками «растоптать» и очернить звезду.

Напомним, речь идет о видео, в котором певец призывает не допускать представительниц противоположного пола к руководящим должностям. Сам артист подчеркнул, что это фрагмент передачи, которая вышла еще шесть лет назад. По его мнению, сейчас ее начали активно распространять с целью навредить его репутации и добиться «отмены». Он предположил, что причиной может быть намеренно заказанная кампания через социологов и маркетологов.

«Именно сейчас начали снова доставать эти ролики с запыленных полок и раскручивать. Интересно, зачем? Кому это нужно? А я вам объясню! Есть специальные агенты, которые платят деньги, чтобы того или иного артиста растоптать или очернить. Я, к слову, хочу сказать, что новые атаки именно на меня начались после моего интервью Ксении Собчак», — подчеркнул Шаляпин.

По его словам, он не питает ненависти к женщинам и не страдает мизогинией, просто отличается консервативными взглядами.

До этого Шаляпин также заявлял, что на него заказали травлю. По мнению певца, сделать это могли враги Ксении Собчак. При этом он подчеркнул, что, хотя высказал свою точку зрения по вопросу работы женщин «грубовато», в целом она совпадает с его нынешней позицией.

Ранее Шаляпин испугался отмены из-за конфликта с ребенком на шоу.