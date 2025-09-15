Коллегия судей рекомендовала Краснова на пост главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Рекомендовать Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного суда РФ», — решила коллегия.

Председатель ВККС Николай Тимошин отметил, что «решение принято единогласно».

Краснов является единственным претендентом на эту должность.

При положительном решении Высшая квалификационная коллегия судей выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту России. Далее проверка проходит в президентской комиссии. Если и там все проходит положительно, кандидатуру Краснова должны вынести на утверждение Совета Федерации.

Председателя Верховного суда назначают сроком на шесть лет.

О том, что Игорь Краснов подал заявление на соответствующую должность, стало известно 25 августа.

22 июля не стало председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Ее заместитель Юрий Иваненко был назначен исполняющим обязанности главы ВС.

Ранее СМИ называли основным кандидатом на пост главы Верховного суда Александра Бастрыкина.