«Специалист по националистам». Чем известен кандидат на пост главы Верховного суда Краснов?

ВККС рекомендовала генпрокурора Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России
Генпрокурор Игорь Краснов

Михаил Метцель/РИА Новости
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала генпрокурора России Игоря Краснова на должность нового главы Верховного суда. Он может стать первым в стране, кто занимал высшие должности и в следствии, и в прокуратуре, и в суде. Чем еще известен генпрокурор — разбиралась «Газета.Ru».

В понедельник, 15 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России.

Генпрокурор стал единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которая ушла из жизни в конце июля из-за болезни. О том, что Краснов подал заявление на вакантную должность, председатель ВККС Николай Тимошин сообщил 25 августа.

«Все были в шоке, даже коллеги в Генпрокуратуре до последнего момента не знали о том, что он подал заявление на должность председателя ВС», — рассказал источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.

Все этапы согласования прошли без проблем. Так, на должность председателя может быть избран россиянин старше 35 лет (Краснову 49 лет), имеющий юридический стаж от десяти лет и прошедший экзамен в Высшей квалификационной коллегии судей.

Без этого испытания генпрокурор мог обойтись — от него официально освобождаются «Заслуженные юристы РФ», а это звание президент России Владимир Путин присвоил ему за несколько дней до окончания приема заявок на пост главы Верховного суда, 22 августа. Тем не менее Краснов пришел на экзамен и сдал с оценкой «отлично».

Теперь его кандидатуру должна рассмотреть президентская комиссия, после чего глава государства внесет представление о назначении на рассмотрение Совета Федерации.

Осенняя сессия верхней палаты парламента откроется 24 сентября.

Чем известен Игорь Краснов

Игорь Краснов работал в органах прокуратуры с 1997 года. Начинал на малой родине, в Архангельске. В 2005 году его командировали в Москву и включили в состав следственной группы по делу о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса.

17 марта 2005-го возле бронированного BMW Чубайса взорвали бомбу, а кортеж обстреляли из автоматов. В тот же день был задержан полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, а затем и его предполагаемые сообщники, в том числе объявленный в розыск Иван Миронов. Позднее обвиняемые были дважды оправданы судом, тем не менее в Москве работу следователя оценили.

В 2006 году Краснова перевели в центральный аппарат Генпрокуратуры, а затем — в Следственный комитет. Здесь ему удалось закрепить славу специалиста по преступлениям националистов.

19 января 2009 года произошло резонансное убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Тут же была создана следственно-оперативная группа, которую возглавил Краснов.

Активно взаимодействуя с ФСБ, он смог раскрыть дело довольно быстро — в течение года. Более того, в ходе расследования не только нашли двоих убийц, но и вскрыли целую сеть неонацистского подполья — Боевую организацию русских националистов (БОРН), причастную к серии расправ.

Еще одно громкое дело в послужном списке Краснова — убийство политика Бориса Немцова в ночь на 28 февраля 2015-го рядом с Кремлем. Уже к 8 марта были задержаны пятеро подозреваемых, все — уроженцы Чечни. Позднее их приговорили к срокам от 11 до 20 лет колонии.

Несмотря на то, что заказчик и организатор так и не был найден и привлечен к ответственности, представители семьи Немцова отмечали, что на первом этапе следствие работало качественно и выйти на исполнителей удалось стараниями Краснова.

После этого карьера следователя пошла в гору еще быстрее — в апреле 2016 года он был назначен заместителем председателя СКР Александра Бастрыкина, а в 2020-м — Генпрокурором России.

При нем надзорный орган активно занялся изъятием частных активов, в том числе ранее приватизированных предприятий, в собственность государства. Как неоднократно отмечал в интервью сам Краснов — речь идет об имуществе коррупционеров.

В ряде случаев изъятие активов проходило, невзирая на сроки давности, что вызвало бурные споры среди законодателей и судей. Так, Генпрокуратура настаивала, что «лучше поздно, чем никогда», а Верховный суд, возглавляемый на тот момент Ириной Подносовой, настаивал на соблюдении основных положений гражданского законодательства. Точку в споре поставил Конституционный суд, поддержав Краснова.

«На новом посту он, скорее всего, тоже займется экономическими делами, а не общеуголовными, такой же уклон он брал в Генпрокуратуре, и такая сейчас «линия партии», — полагает источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.

