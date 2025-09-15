«Специалист по националистам». Чем известен кандидат на пост главы Верховного суда Краснов?

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала генпрокурора России Игоря Краснова на должность нового главы Верховного суда. Он может стать первым в стране, кто занимал высшие должности и в следствии, и в прокуратуре, и в суде. Чем еще известен генпрокурор — разбиралась «Газета.Ru».

В понедельник, 15 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России.

Генпрокурор стал единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которая ушла из жизни в конце июля из-за болезни. О том, что Краснов подал заявление на вакантную должность, председатель ВККС Николай Тимошин сообщил 25 августа.

«Все были в шоке, даже коллеги в Генпрокуратуре до последнего момента не знали о том, что он подал заявление на должность председателя ВС», — рассказал источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.

Все этапы согласования прошли без проблем. Так, на должность председателя может быть избран россиянин старше 35 лет (Краснову 49 лет), имеющий юридический стаж от десяти лет и прошедший экзамен в Высшей квалификационной коллегии судей.

Без этого испытания генпрокурор мог обойтись — от него официально освобождаются «Заслуженные юристы РФ», а это звание президент России Владимир Путин присвоил ему за несколько дней до окончания приема заявок на пост главы Верховного суда, 22 августа. Тем не менее Краснов пришел на экзамен и сдал с оценкой «отлично».

Теперь его кандидатуру должна рассмотреть президентская комиссия, после чего глава государства внесет представление о назначении на рассмотрение Совета Федерации.

Осенняя сессия верхней палаты парламента откроется 24 сентября.

«Была примером для юристов». Умерла единственная женщина — председатель Верховного суда Ирина Подносова Единственная женщина — председатель Верховного суда Ирина Подносова скончалась в Москве после года... 22 июля 15:38

Чем известен Игорь Краснов

Игорь Краснов работал в органах прокуратуры с 1997 года. Начинал на малой родине, в Архангельске. В 2005 году его командировали в Москву и включили в состав следственной группы по делу о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса.

17 марта 2005-го возле бронированного BMW Чубайса взорвали бомбу, а кортеж обстреляли из автоматов. В тот же день был задержан полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, а затем и его предполагаемые сообщники, в том числе объявленный в розыск Иван Миронов. Позднее обвиняемые были дважды оправданы судом, тем не менее в Москве работу следователя оценили.

В 2006 году Краснова перевели в центральный аппарат Генпрокуратуры, а затем — в Следственный комитет. Здесь ему удалось закрепить славу специалиста по преступлениям националистов.

19 января 2009 года произошло резонансное убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Тут же была создана следственно-оперативная группа, которую возглавил Краснов.

Активно взаимодействуя с ФСБ, он смог раскрыть дело довольно быстро — в течение года. Более того, в ходе расследования не только нашли двоих убийц, но и вскрыли целую сеть неонацистского подполья — Боевую организацию русских националистов (БОРН), причастную к серии расправ.

Еще одно громкое дело в послужном списке Краснова — убийство политика Бориса Немцова в ночь на 28 февраля 2015-го рядом с Кремлем. Уже к 8 марта были задержаны пятеро подозреваемых, все — уроженцы Чечни. Позднее их приговорили к срокам от 11 до 20 лет колонии.

Несмотря на то, что заказчик и организатор так и не был найден и привлечен к ответственности, представители семьи Немцова отмечали, что на первом этапе следствие работало качественно и выйти на исполнителей удалось стараниями Краснова.

После этого карьера следователя пошла в гору еще быстрее — в апреле 2016 года он был назначен заместителем председателя СКР Александра Бастрыкина, а в 2020-м — Генпрокурором России.

При нем надзорный орган активно занялся изъятием частных активов, в том числе ранее приватизированных предприятий, в собственность государства. Как неоднократно отмечал в интервью сам Краснов — речь идет об имуществе коррупционеров.

Однокурсник Медведева, полпред Путина: Гуцан может возглавить Генпрокуратуру Новым генпрокурором России может стать полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном... 29 августа 00:18

В ряде случаев изъятие активов проходило, невзирая на сроки давности, что вызвало бурные споры среди законодателей и судей. Так, Генпрокуратура настаивала, что «лучше поздно, чем никогда», а Верховный суд, возглавляемый на тот момент Ириной Подносовой, настаивал на соблюдении основных положений гражданского законодательства. Точку в споре поставил Конституционный суд, поддержав Краснова.