Володин: Евросоюз, Байден и его сторонники виноваты в происходящем на Украине

Страны Европейского союза, бывший президент США Джо Байден и его сторонники виноваты в происходящем на Украине. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По его словам, Байден и его «приспешники» поставили перед собой цель разрушить российскую экономику, разрушить и разделить на части Россию. Политик подчеркнул, что противники РФ не смогли этого добиться.

Володин подчеркнул, что президент России Владимир Путин сделал все для укрепления экономики, политической системы, повышения обороноспособности страны.

Также спикер Госдумы заявил, что Россия может быть сильной, а «коврижки и аплодисменты» Запада приводят только к проблемам, как это можно видеть с Украиной.

Володин подчеркнул, что Россия никогда не была врагом для Европы, — она предоставила европейским странам возможность развиваться, поставляя дешевые энергоресурсы, делая их экономику более конкурентоспособной.

Ранее Володин передал депутатам Госдумы пожелания от Путина.