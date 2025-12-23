На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач не сообщила о неблагополучии норильской семьи, где младенца морили голодом

РИА: врач из Норильска знала о неблагополучии семьи, где младенца морили голодом
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Участковый врач знала о ситуации в норильской семье, где ребенка морили голодом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, специалист была в курсе того, что дети растут в неблагополучной семье, но не передала информацию об этом в профильные органы.

При этом осенью их поставили на учет муниципального бюджетного учреждения, но не поставили на профилактический. Сейчас проводятся проверочные мероприятия.

По версии следствия, в период с 14 по 17 декабря мать оставила четверых детей дома, а сама отправилась выпивать к знакомому. Тем временем в холодильнике практически не было еды, две дочери и сын-младенец остались на попечении старшей сестры.

В результате у младшего члена семьи остановилось сердце, его не спасли. Причиной стало истощение.

В отношении матери возбудили уголовное дело, сейчас она находится под арестом. Врачи оказывают всю необходимую помощь девочкам.

Ранее стало известно, что брошенные в Норильске дети кормили домашних животных.

