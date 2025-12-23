Лавров сообщил, что Россия продолжит активно участвовать в работе ЮНЕСКО

Лавров: РФ будет участвовать в следующих выборах в Исполнительный совет ЮНЕСКО

Россия, несмотря на давление, выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах в Исполнительный совет ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

По его словам, в ходе выборов в Исполнительный совет на страны глобального Юга оказывалось «колоссальное» давление, в результате чего российская кандидатура не прошла. При этом Россию поддержали 93 государства-члена, отметил Лавров.

«Мы, конечно же, будем активно участвовать в работе ЮНЕСКО в других форматах, а на следующие выборы в исполнительный совет обязательно подадим свою кандидатуру», — сказал глава МИД.

Исполнительный совет ЮНЕСКО — это один из главных руководящих органов организации, который готовит повестку дня Генеральной конференции, рассматривает бюджет и программу работы, а также отвечает за выполнение решений Генконференции. Он состоит из представителей 58 государств-членов, избираемых на четырехлетний срок. Совет собирается несколько раз в год для обсуждения ключевых вопросов и реализации мандата ЮНЕСКО.

В ноябре официальный представитель МИД России Захарова заявила, что Франция сорвала участие российской делегации в конференции ЮНЕСКО.

Ранее российский дипломат назвал предвзятым доклад ЮНЕСКО по Украине.