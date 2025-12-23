Женщина нашла «скрытое сокровище», застрявшее в дверной ручке ее 112-летнего дома

В США женщина нашла в дверной ручке дома кольцо во время ремонта

В США жительница Солт-Лейк-Сити обнаружила неожиданную находку во время ремонта своего дома, построенного более века назад, пишет Newsweek.

Эбби Гинграс вместе с мужем уже около полутора лет восстанавливает бунгало в стиле Craftsman, возведенное в 1913 году. Как и многие владельцы старых домов, супруги столкнулись с финансовыми и техническими трудностями. Чтобы сократить расходы, пара выполняет большую часть работ самостоятельно.

Во время одной из рутинных задач — снятия дверных ручек, петель и декоративных пластин, покрытых многочисленными слоями краски, — супруги сделали неожиданное открытие. Внутри одной из дверей было найдено кольцо, приклеенное к внутренней поверхности.

«Предыдущие владельцы закрашивали все металлические элементы вместе со стенами, поэтому они были покрыты несколькими слоями краски. Мы решили их полностью очистить», — рассказала Гинграс.

По ее словам, судя по количеству слоев краски, кольцо могло находиться внутри двери с 1920–1930-х годов. Внешне украшение напоминало золотое кольцо с рубином или гранатом, что породило предположения о намеренном тайнике или случайной детской шалости.

Однако экспертиза у местного ювелира показала, что ни металл, ни камень не являются драгоценными. Несмотря на это, находка приобрела для семьи особую ценность.

«Теперь это часть истории нашего дома и нашей жизни в нем. Я иногда ношу это кольцо», — отметила Гинграс.

