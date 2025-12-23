На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные поразили обеспечивающие ВСУ объекты инфраструктуры

МО: поражены объекты портовой и транспортной инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные в течение суток поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 140 районах. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Сообщается, что также были нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными системами дальнего действия.

По данным российского оборонного ведомства, атаки производились с помощью авиации, ударных беспилотников, ракетных войск, а также групп артиллерии.

23 декабря расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт подразделений ВСУ на Красноармейском направлении. В Минобороны отметили, что расчет в ходе выполнения задачи выполнил залп 220-мм реактивными зажигательными снарядами по противнику. После выполнения задачи российские военные оперативно покинул боевую позицию.

Кроме того, в ходе движения российские военнослужащие зафиксировали в воздухе тяжелый коптер ВСУ и сосредоточенным огнем уничтожили его, тем самым защитив и сохранив личный состав и боевую машину.

Ранее СМИ сообщили о бегстве тысяч бойцов ВСУ с поля боя на одном участке фронта.

