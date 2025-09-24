На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совфед назначил Краснова председателем Верховного суда РФ

Совет Федерации назначил Игоря Краснова главой Верховного суда Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты 24 сентября.

Накануне в ходе выступления на заседании Совфеда Краснов обратил внимание на необходимость развития судебной системы в стране. По словам Краснова, его направленность должна зависеть от запросов граждан в вопросах укрепления и гарантий судебной защиты.

17 сентября комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда.

Сам Краснов сообщил, что переход на должность председателя Верховного суда он рассматривает как продолжение служения законности.

Ранее СМИ называли основным кандидатом на пост главы Верховного суда Александра Бастрыкина.

