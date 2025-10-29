На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Верховном суде прошла оптимизация кадров

Председатель Верховного суда Краснов провел кадровые перестановки
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

28 октября в Верховном суде России прошел первый пленум под руководством нового председателя Игоря Краснова, на котором были приняты важные кадровые решения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Пленум избрал в качестве нового секретаря судью уголовной коллегии Олега Зателепина. Он заменил Виктора Момотова, ушедшего в отставку после судебного иска Генпрокуратуры об изъятии у него активов на сумму более 9 млрд рублей.

На заседании также был утвержден перевод из коллегии по экономическим спорам Верховного суда сразу шести судей. Пятеро судей перейдут в коллегию по административным делам, один — в коллегию по гражданским делам.

Кроме того, были внесены изменения в состав Научно-консультативного совета при Верховном суде. Этот совещательный орган занимается подготовкой рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики и участвует в предварительном обсуждении постановлений пленума. Из состава совета были исключены 18 человек.

15 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в состав Совета по противодействию коррупции председателя Верховного суда и генерального прокурора РФ.

Ранее в СПЧ оценили назначение нового главы Верховного суда.

