В Верховном суде прошла оптимизация кадров

28 октября в Верховном суде России прошел первый пленум под руководством нового председателя Игоря Краснова, на котором были приняты важные кадровые решения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Пленум избрал в качестве нового секретаря судью уголовной коллегии Олега Зателепина. Он заменил Виктора Момотова, ушедшего в отставку после судебного иска Генпрокуратуры об изъятии у него активов на сумму более 9 млрд рублей.

На заседании также был утвержден перевод из коллегии по экономическим спорам Верховного суда сразу шести судей. Пятеро судей перейдут в коллегию по административным делам, один — в коллегию по гражданским делам.

Кроме того, были внесены изменения в состав Научно-консультативного совета при Верховном суде. Этот совещательный орган занимается подготовкой рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики и участвует в предварительном обсуждении постановлений пленума. Из состава совета были исключены 18 человек.

