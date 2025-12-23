На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет из Чебоксар аварийно сел в Москве после сигнала бедствия

Mash: следовавший из Чебоксар в Москву самолет подал сигнал бедствия
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, следовавший из Чебоксар в Москву, подал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, причиной экстренного приземления стала неисправность носовой стойки самолета. В 11:56 по московскому времени Boeing 737 успешно приземлился в столичном аэропорту, никто не пострадал.

До этого пилоты воздушного судна, следовавшего из Москвы в Пхукет, включили код 7700 — сигнал тревоги. У лайнера загорелся левый двигатель, в результате он был вынужден вернуться в Домодедово. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа, никто не пострадал.

Источник в авиационных службах подчеркнул, что пилоты в экстренной ситуации действовали согласно Руководству по летной эксплуатации воздушного судна. При возгорании одного из двигателей члены экипажа «инициировали систему пожаротушения», проинформировали диспетчеров и выработали топливо.

Позже пассажир аварийного рейса Москва — Пхукет рассказал о запахе керосина в салоне.

Ранее эксперт объяснил, почему при ЧП на самолете стюардессы используют кодовые фразы.

