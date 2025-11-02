На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: волгоградский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов
true
true
true
close
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт в Волгограде возобновил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 6:01 мск.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет», — подчеркивается в тексте.

По словам Кореняко, временные ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт в Волгограде приостановил работу вечером 1 сентября примерно в 21:55 мск. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты около восьми часов.

Ночью 2 сентября в РФ ввели ограничения на работу еще нескольких аэропортов. Среди них — воздушные гавани в Пензе и Самаре. Сейчас они принимают и отправляют самолеты в штатном режиме.

В настоящее время в Пензенской области действует режим беспилотной опасности. Как рассказал губернатор региона Олег Мельниченко, также в целях безопасности граждан были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Ранее пресс-секретарь Росавиации рассказал, как несколько часов провел в самолете из-за ограничений в аэропортах.

