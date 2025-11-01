На юге России приостановили работу два аэропорта

В аэропортах Волгограда и Геленджика ввели ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Геленджика ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 21:55. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кореняко отметил, что ограничения в воздушной гавани Геленджика дополняют уже существующие: регулярные рейсы туда выполняются в промежуток с 8:30 до 20:00.

Прошлой ночью аналогичные меры принимались в аэропортах Пензы и Саратова. В Пензенской области на этом фоне вводился план «Ковер».

В соседней с ней Рязанской области ночью ликвидировали два БПЛА. А граничащие с Саратовской Самарскую и Волгоградскую области атаковали 12 и 10 дронов.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.