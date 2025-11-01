В Пензенской области объявили беспилотную опасность

На территории Пензенской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал глава региона.

До этого в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины над территориями регионов России. По данным ведомства, больше всего дронов — 21 — сбили над акваторией Черного моря. Еще четыре беспилотника уничтожили над территорией Ростовской области, а над Крымом — 3 аппарата. Над территорией Курской области сбили один дрон.

В ночь на 1 ноября Мельниченко сообщил, что в Пензенской области ввели план «Ковер». В регионе действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее FPV-дрон взорвался рядом с братьями-подростками под Белгородом