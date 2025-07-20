Представитель Росавиации рассказал, что несколько часов находится в самолете

Спикер Росавиации Кореняко заявил, что ждет в самолете уже несколько часов

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что из-за ограничений в аэропортах находится в самолете уже несколько часов. Записанное с борта воздушного судна видеообращение чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Так же, как и многие сейчас, нахожусь уже несколько часов в самолете. <..> Так же, как и многие, лично переживаю за текущую обстановку, но понимаю, что безопасность полетов — это главный, ключевой приоритет. Поэтому набрался терпения, жду вылета», — рассказал он.

В каком именно аэропорту он находится, чиновник не уточнил.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 93 дрона, из них 16 летели в Москву. Утром 20 июля на пути в столицу в Московской области перехватили еще семь дронов.

На этом фоне аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о возможной отмене и задержке рейсов. Дважды за утро в воздушной гавани вводились запреты на вылет воздушных судов без согласования с силовыми структурами.

Ранее появилось видео, где мужчину засосало в двигатель самолета в итальянском аэропорту.