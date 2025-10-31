«Показательная порка»: в СПЧ оценили приговор блогеру-коучу Аязу Шабутдинову

Семь лет колонии общего режима для блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, — слишком суровый приговор. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, отметив, что клиенты сами принимали решение покупать его тренинги, а многие из них были довольны.

«Я считаю, что это очень суровый приговор. Мы в данном случае даем человеку приговор не просто даже за экономическое преступление, а за продажу им тренинговых курсов, которые люди могли как брать, так и не брать. Насколько я понимаю, не установлено, что эти все люди, его клиенты, находились в беспомощном состоянии, и что они не могли собой руководить и покупали эти курсы исключительно под воздействием некой магии, некого гипноза, чего-то еще. Нет, все люди были осознанные. Более того, я абсолютно точно знаю, что многие из тех, кто программу покупал, довольны, то есть тот результат, который зависел от самого человека. Кто во что верит, тот, собственно, то и получает», — сказала она.

Меркачева уточнила, что такие сроки дают за более тяжкие преступления, а Шабутдинова хотели просто публично наказать.

«Огромное количество людей, которые разные программы продают, формируют разные тренинги, и получается, что на примере Аяза любого из них могут посадить. Это на самом деле выглядит как-то очень странно. На мой взгляд, он заслуживает снисхождения. Срок точно показательная порка. И, честно говоря, это что-то очень как будто бы нехорошее в качестве примера, потому что семь лет у нас дают за убийство, шесть-семь лет лет. Такие приговоры я читала. То есть там, где однозначно один человек другого лишил жизни, ему дали семь лет. А здесь семь лет за то, что 113 человек, купивших тренинги, не достигли того результата, который он обещал. Не знаю, очень мне кажется это сомнительным все», — добавила она.

31 октября Пресненский суд Москвы признал Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества и приговорил его к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн рублей.

Следствие установило, что блогер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Ущерб по делу превысил 57 млн рублей.

В апреле стало известно, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве. Всего пострадавшими себя считают 80 человек. Договор на оказание услуг стоил для каждого клиента Шабутдинова немалых денег — от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

Ранее юрист заявил, что блогер Шабутдинов может подать на УДО уже в марте.