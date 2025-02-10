Утверждено обвинительное заключение по делу блогера Шабутдинова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера и автора бизнес-курсов Аяза Шабутдинова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ведомство установило, что Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

По данным надзорного ведомства, сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе компании «Лайк Центр», продавали клиентам курсы, тренинги, вебинары, обещая достижения успеха в бизнесе.

Шабутдинов, заявила прокуратура, обеспечил разработку текстов тренингов и договоров на оказание этих услуг, «в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере».

В результате этих действий пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые курсы от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей.

В январе прокуратура сообщала, что общий ущерб по этому делу превысил 57 млн рублей.

Ранее студенты бизнес-курсов Шабутдинова попросили суд отпустить его из СИЗО.