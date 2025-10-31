На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд вынес приговор блогеру-коучу Аязу Шабутдинову

Суд приговорил бизнес-блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам колонии общего режима
Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Пресненский суд Москвы признал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества и приговорил его к семи годам колонии общего режима со штрафом. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Шабутдинов Аяз Рифатович признан виновным в совершении 113 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, <...> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Суд также назначил блогеру штраф в размере 5 млн рублей.

Следствие установило, что блогер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Ущерб по делу превысил 57 млн рублей.

В апреле сообщалось, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве. Всего пострадавшими себя считают 80 человек. Договор на оказание услуг стоил для каждого клиента Шабутдинова немалых денег — от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

Ранее суд вынес приговор блогеру-коучу Сидоропуло.

