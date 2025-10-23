Блогер Шабутдинов возместил ущерб большинству потерпевших

ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защита блогера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве, заявила в Пресненском суде Москвы, что он возместил ущерб 73 потерпевшим из 113 по своему уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе прений сторон прокурор запросила восемь лет лишения свободы для блогера. Также сторона обвинения просит назначить ему штраф в 15 млн рублей.

Уголовное дело, по которому проходит Шабутдинов, насчитывает 113 эпизодов. Следствие установило, что бизнес-тренер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Ущерб по делу превысил 57 млн рублей.

В апреле сообщалось, что блогер возместил ущерб 64 потерпевшим. Договор на оказание услуг стоил для каждого клиента бизнес-тренера от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

Ранее суд взыскал с блогера Andrey SD более 22 млн рублей по делу о мошенничестве.