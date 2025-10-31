«Вскоре можно подать на УДО»: адвокат о приговоре Аязу Шабутдинову

Юрист Мишонов: блогер Шабутдинов может подать на УДО уже в марте

Адвокат Андрей Мишонов в беседе с kp.ru прокомментировал семилетний приговор, вынесенный бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по статье о мошенничестве. По словам юриста, уже через полгода осужденный может подать на условно-досрочное освобождение (УДО), поскольку находится в следственном изоляторе с ноября 2023 года.

«По закону 1 день в СИЗО засчитывается как 1,5 дня колонии, поэтому на данный момент у него уже около трех лет зачета из семи. По тяжкой статье право на условно-досрочное освобождение возникает после половины срока — то есть, через 3,5 года. С учетом текущего зачета, этот порог будет достигнут примерно в марте 2026-го», — сказал Мишонов.

Ключевыми факторами при принятии судом решения об УДО остаются поведение осужденного и возмещение им ущерба, напомнил он.

31 октября Пресненский суд Москвы признал Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества и приговорил его к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн рублей.

Следствие установило, что блогер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Ущерб по делу превысил 57 млн рублей.

В апреле стало известно, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве. Всего пострадавшими себя считают 80 человек. Договор на оказание услуг стоил для каждого клиента Шабутдинова немалых денег — от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

