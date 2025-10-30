На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На почте в Киеве взорвалась посылка

«Страна.ua»: в Киеве на почте взорвалась посылка, пострадали пять сотрудников
Depositphotos

Взрыв посылки произошел в сортировочном центре «Укрпочты» в Соломенском районе Киева. В результате инцидента пострадали пять сотрудников, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в почтовое отправление.

20 октября в Киеве во дворе жилого дома взорвался автомобиль. Украинские СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 06:00 по московскому времени. При этом район, где произошел взрыв, не раскрывается. Владелец взорванной машины также неизвестен.

Аналогичная ситуация произошла в конце августа. В Киеве произошел взрыв военного пикапа. В инциденте никто не пострадал.

Другой случай произошел в июле. Легковой автомобиль взорвался в Одессе на юге Украины. По информации журналистов, в салоне находился военнослужащий.

Ранее житель подконтрольного Киеву Запорожья подорвал женщину гранатой.

