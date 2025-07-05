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На юге Украины взорвалась машина, в которой находился военный

«Страна.ua»: в Одессе при взрыве автомобиля пострадал военнослужащий
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Telegram-канал «Одесса INFO»

Легковой автомобиль взорвался в городе Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По информации журналистов, в салоне находился военнослужащий.

«Он остался жив, но пострадал», — говорится в публикации.

Украинские правоохранительные органы подтвердили сообщения о взрыве. При этом в полиции не стали уточнять, что из-за произошедшего пострадал военный, подчеркивается в материале.

В апреле заместитель главы полиции Украины Андрей Небытов в эфире национального телемарафона рассказал, что с начала 2025 года в стране зафиксировали более 80 случаев поджога автомобилей военнослужащих. В тот момент было раскрыто 47 дел из 84. Подозреваемыми в правонарушениях стали 57 человек, включая 14 несовершеннолетних и шесть женщин.

20 июня управление министерства внутренних дел Украины по Киеву заявило, что в столице подожгли пять автомобилей военных. По данным ведомства, это сделал 33-летний дезертир из армии страны. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Днепропетровской области сожгли микроавтобус волонтера украинских войск.

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