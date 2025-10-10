Житель подконтрольного Киеву Запорожья подорвал женщину гранатой

В Запорожье украинец вложил гранату в руку знакомой, она погибла от взрыва

Житель подконтрольного Киеву Запорожья во время ссоры со своей знакомой привел в действие гранату и вложил ее в руки женщины, которая погибла в результате взрыва. Об этом сообщает местная полиция на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. 35-летний мужчина в ходе конфликта выдернул чеку из гранаты, после чего передал боеприпас обидчице. Взрыв прогремел в подъезде, где в тот момент находились еще два человека — они получили ранения различной степени тяжести. Женщина, в руке которой взорвалась граната, погибла на месте.

После происшествия мужчина попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Правоохранители предъявили ему обвинения по статьям о незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве.

В конце сентября в украинском Кривом Роге застрелили президента местной федерации самбо Евгения Понырко. Свидетели заявили, что слышали семь выстрелов. В городе был введен оперативный план «Сирена». Днепропетровская областная прокуратура сообщила о начале уголовного производства по статье «умышленное убийство».

Ранее в зоне СВО погиб артист балета Львовской оперы.