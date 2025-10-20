На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль взорвался в Киеве во дворе жилого дома

В Киеве во дворе жилого дома взорвался автомобиль
Depositphotos

В Киеве в понедельник, 20 октября, взорвался легковой автомобиль. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Киеве утром взорвался легковой автомобиль», — говорится в статье.

На кадрах с поста можно заметить, что у автомобиля разбито лобовое стекло, повреждена передняя часть. Рядом валяются осколки.

Украинские СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 06:00 по московскому времени. На данный момент других подробностей нет. При этом район, где произошел взрыв, не раскрывается. Владелец взорванной машины также неизвестен.

Аналогичная ситуация произошла в конце августа. В Киеве произошел взрыв военного пикапа. В инциденте никто не пострадал.

Другой случай произошел в июле. Легковой автомобиль взорвался в Одессе на юге Украины. По информации журналистов, в салоне находился военнослужащий.

Украинские правоохранительные органы подтвердили сообщения о взрыве. При этом в полиции не стали уточнять, что из-за произошедшего пострадал военный, подчеркивается в материале.

Ранее эпичный взрыв авто в Петербурге попал на видео.

