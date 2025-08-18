На Украине сообщили о взрыве военного автомобиля в Киеве

В Киеве произошел взрыв военного автомобиля. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

По данным источников агентства, взорвался пикап. В инциденте никто не пострадал.

До этого в городе Сумы на северо-востоке Украины произошло два взрыва за вечер. 14 августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позиции реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в районе Жихова Сумской области.

В результате, по данным министерства обороны РФ, были уничтожены: пусковая установка, одна единица автотранспорта сопровождения и до 10 человек личного состава.

Также сообщалось, что украинцы стали массово передавать Вооруженным силам России координаты ТЦК, чтобы по ним совершались удары. По словам источника агентства, мотивации для передачи данных у украинцев «достаточно».

Ранее одесситка пыталась устроить взрыв у Дома профсоюзов.