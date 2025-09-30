Стали известны подробности об аресте компаньона судьи Момотова

РИА: бизнесмена Марченко, компаньона судьи Момотова, арестовали на два месяца

Компаньона судьи Верховного суда России в отставке Виктора Момотова — предпринимателя Андрея Марченко арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Двадцатого сентября, на два месяца», — сказали агентству в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Адвокат Иван Дворовенко заявил журналистам, что Марченко арестовали по делу о мошенничестве, по части 4 статьи 159 УК РФ.

23 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млрд рублей. Иск об этом направлен в Останкинский суд Москвы.

По данным прокуратуры, Момотов нарушает запрет на коммерческую деятельность, так как фактически является совладельцем гостиничной сети Marton, которую он создал с «краснодарским представителем криминалитета» Андреем Марченко. Активы Момотова в рамках этой сети есть в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях.

В свою очередь Момотов заявил, что его оклеветали, и пообещал дать пояснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска.

Ранее генпрокурор Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.