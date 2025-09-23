«Сотрудничал с ОПГ»: у судьи Верховного суда Момотова требуют изъять активы на 9 млрд

Генпрокуратура требует изъять у судьи Верховного суда Виктора Момотова 95 объектов недвижимости стоимостью 9 млрд рублей. По данным ведомства, он создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с ОПГ «Покровские». Теперь у судьи могут забрать отели сети Marton, сауны, банные комплексы и кальянные в семи регионах России. Сам Момотов назвал обвинения «клеветническими», заявив о готовности доказать свою невиновность.

Генпрокуратура России требует изъять у председателя совета судей, судьи Верховного суда Виктора Момотова 95 объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на иск ГП РФ, направленный в Останкинский суд Москвы.

По данным прокуратуры, Момотов нарушает запрет на коммерческую деятельность, так как фактически является совладельцем гостиничной сети Marton, которую он создал с «краснодарским представителем криминалитета» Андреем Марченко. Активы Момотова в рамках этой сети есть в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях.

При этом сеть Marton, как сообщает ГП, была создана на основе недвижимости, легализованной Момотовым через подчиненные судебные инстанции. По данным ТАСС, объекты гостиничного бизнеса ввели в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков.

«Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресечены Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону Марченко А.В.», — заявил источник агентства, знакомый с материалами дела.

Связанные с судьей активы также включают в себя сауны, банные комплексы и кальянные, сообщает ТАСС.

Кроме того, Момотов и Марченко уклонились от уплаты налогов на сумму в размере более чем в 500 млн руб . и не погашают задолженность. Генпрокуратура также считает, что Момотов получил из бюджета Краснодара более 100 млн рублей по фиктивному спору. Ведомство требует запретить судье выезд за рубеж, а также наложить арест на все недвижимое и движимое имущество, принадлежащее ответчикам и аффилированным с ними лицами, и их денежные средства.

Останкинский суд уже зарегистрировал иск. Момотов в ответ обратился в комиссию Совета судей для проверки сведений о нарушении им антикоррупционного законодательства. В совете сообщили, что он готов предоставить необходимые документы.

Сам Момотов назвал обвинения «клеветническими», заявив, что готов доказать свою непричастность к нарушениям антикоррупционного законодательства. О претензиях Генпрокуратуры, по словам судьи, ему известно только из публикаций в СМИ. Дозвониться в Останкинский суд, чтобы получить оригинальные материалы дела, он не может. «Наша судебная система, а мне говорят, что не можем вас соединить! Ну как так! Это удивительно», — сказал Момотов «Коммерсанту».

Связь с криминалом

Виктор Момотов был назначен судьей Верховного суда РФ в 2010 году, войдя в состав судебной коллегии по гражданским делам.

Знакомый с материалами иска источник рассказал ТАСС, что Момотов использовал этот статус для укрепления своего гостиничного бизнеса и стал сотрудничать с организаторами преступной группировки «Покровские» для получения выгоды.

«Он вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки «Покровские» Коровайко А.В. и Чебановым А.О., которые сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов», — рассказал собеседник агентства.

За оказанные услуги Момотов и Марченко получили от «Покровских» земельный участок площадью 1036 кв. м, а также два нежилых здания.

После вступления в должность судьи ВС РФ Момотов переписал имущество и активы на свою мать, также сменив ей фамилию. При этом 89-летняя женщина не могла заниматься коммерческой деятельностью в силу возраста, сообщил источник ТАСС.