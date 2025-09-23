На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Момотов готов дать пояснения в связи с иском ГП об изъятии недвижимости

РИА: Момотов даст пояснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска
Владимир Астапкович/РИА Новости

Судья Верховного суда и председатель Совета судей Виктор Момотов даст пояснения по доводам Генпрокуратуры (ГП) при получении иска. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на совет.

«При официальном уведомлении его о поступлении соответствующего иска в суд Виктор Момотов готов будет предоставить необходимые пояснения и документы», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, там рассказали, что его глава обратился в Совет судей для проверки сведений о нарушении им антикоррупционного законодательства. Известно, что проверку возьмет на себя специальная комиссия органа.

23 сентября стало известно, что Генпрокуратура (ГП) Российской Федерации направила иск против Момотова. В иске, поданном в Останкинский районный суд Москвы, ведомство требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

Глава Совета якобы вел на территории нескольких регионов РФ незаконный бизнес. Также, как стало известно СМИ, для развития предпринимательской деятельности, Момотов мог сотрудничать с представителями криминальных структур.

Позже Генпрокуратура попросила запретить Момотову и аффилированным с ним лицам выезжать из России в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения иска.

Ранее генпрокурор Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.

