Компаньона экс-судьи Верховного суда Момотова арестовали по делу о мошенничестве

Компаньона судьи Верховного суда России в отставке Виктора Момотова Андрея Марченко арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

«Моего доверителя Марченко арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве еще в день подачи иска Генпрокуратуры об изъятии имущества», — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млрд рублей. Иск об этом направлен в Останкинский суд Москвы.

По данным прокуратуры, Момотов нарушает запрет на коммерческую деятельность, так как фактически является совладельцем гостиничной сети Marton, которую он создал с «краснодарским представителем криминалитета» Андреем Марченко. Активы Момотова в рамках этой сети есть в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях.

В свою очередь, Момотов заявил, что его оклеветали, и он даст пояснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска.

Ранее Генпрокуратура призвала запретить Момотову выезжать за рубеж.