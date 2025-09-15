Генпрокурор Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей

Высокий статус судьи не должен создавать видимость безнаказанности. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), передает РИА Новости.

«Высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности. Этот момент тоже необходимо учитывать», — сказал генпрокурор.

До этого сообщалось, что ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда Российской Федерации.

Краснов является единственным претендентом на эту должность. При положительном решении Высшая квалификационная коллегия судей выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту России. Далее проверка проходит в президентской комиссии. Если и там все проходит положительно, кандидатуру Краснова должны вынести на утверждение Совета Федерации.

Председателя Верховного суда назначают сроком на шесть лет.

О том, что Краснов подал заявление на соответствующую должность, стало известно 25 августа.

Ранее Краснов заявил о недопустимости давления на судей.