Еще одного ребенка из России внесли в украинскую базу «Миротворец»

Двухлетнюю девочку из России внесли в украинскую базу «Миротворец»
Saikom/Shutterstock/FOTODOM

Двухлетнюю девочку из России внесли в украинскую базу «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте говорится, что Эмилия, которая родилась в январе 2023 года, якобы сознательно нарушила государственную границу Украины.

14 сентября восьмилетнего ребенка из России также внесли в базу «Миротворец».

На сайте указано, что родившийся 10 июля 2017 года Глеб якобы сознательно нарушил государственную границу Украины».

Это не первый случай, когда в базу попадают дети из России. До этого сообщалось, что в базу «Миротворца» попали россиянин 2022 года рождения и родившийся в 2023 году россиянин Тимур. Также на прошлой неделе туда попали 13-летний Руслан, пятилетний Никита и шестилетняя Виктория.

Ранее сына российского офицера внесли в базу «Миротворца».

