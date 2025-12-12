На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции остановили работу одного из заводов Nestle из-за нарушений

Radio France: власти остановили работу одного из заводов Nestle на юге Франции
Global Look Press

Производство на заводе Nestle Waters, расположенном в Вержезе (департамент Гар, юг Франции) и выпускающем минеральную воду Perrier, было приостановлено властями региона. Об этом сообщила радиостанция Radio France.

Причиной остановки послужило обнаружение загрязнения реки Вистр, протекающей вблизи завода. Власти департамента, включая его главу, обвинили завод в превышении допустимых норм выбросов со станции очистки сточных вод по ряду показателей, таких как содержание твердых частиц и уровень насыщения воды кислородом. По данным Radio France, показатели во много раз превышали установленные лимиты.

«Несмотря на то, что 3 декабря органы здравоохранения (по итогам проверки – прим. ред.) направили главе департамента отчет, в котором, пусть и с оговорками, но рекомендовали продолжить производство питьевой воды Perrier, оно полностью остановлено (по решению главы департамента – прим. ред.). В настоящий момент из тринадцати линий производства только одна возобновила работу, и то не полностью», — говорится в сообщении.

По мнению властей, загрязнение речных вод усилилось после масштабной дезинфекции предприятия азотной кислотой, проведенной после обнаружения патогенной бактерии в одной из водных скважин.

Ранее в минеральной воде Perrier обнаружили патогенные бактерии.

