Шестилетнюю девочку внесли в список «Миротворца»

Шестилетняя девочка из России внесена в скандальную украинскую базу сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Из базы данных следует, что в нее внесли девочку 2019 года рождения по имени Виктория.

Отмечается, что она сознательно нарушила государственную границу Украины.

Это не первый случай, когда в базу попадают дети из России. До этого сообщалось, что родившийся 9 июня 2023 года россиянин Тимур попал в базу «Миротворца». Также на этой неделе туда попали 13-летний Руслан и пятилетний Никита.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры государства.

Ранее сына российского офицера внесли в базу «Миротворца».