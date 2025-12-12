На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина надругался над знакомой в салоне авто в Москве

В Москве мужчину обвинили в надругательстве над знакомой в машине
dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

В Москве избрали меру пресечения обвиняемому в надругательстве над знакомой. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 8 декабря в салоне автомобиля. Предварительно, мужчина, применяя физическую силу, совершил надругательство в отношении ранее знакомой женщины.

Сотрудники правоохранительных органов установили и поймали подозреваемого в совершении преступления. С мужчиной провели следственные действия, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ — иные насильственные действия сексуального характера.

Суд по ходатайству следователей избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее молодой человек похитил девушку с места ДТП и изнасиловал у себя дома.

