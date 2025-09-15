Восьмилетний россиянин «сознательно нарушил» границу Украины и попал в базу «Миротворца»

Восьмилетнего россиянина внесли в украинскую базу «Миротворец» 14 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте указано, что родившийся 10 июля 2017 года Глеб якобы сознательно нарушил государственную границу Украины».

Это не первый случай, когда в базу попадают дети из России. До этого сообщалось, что в базу «Миротворца» попали россиянин 2022 года рождения и родившийся в 2023 году россиянин Тимур. Также на прошлой неделе туда попали 13-летний Руслан, пятилетний Никита шестилетняя Виктория.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры государства.

Ранее сына российского офицера внесли в базу «Миротворца».