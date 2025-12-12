На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь Тутберидзе рассказала о своей болезни

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис: у меня двухсторонняя сенсоневральная тугоухость
di__davis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

22-летняя фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, рассказала в соцсетях, что у нее двухсторонняя сенсоневральная тугоухость.

«У меня двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. В какой-то период жизни она доходила до 3-4-й степени. Я могу хорошо слышать музыку (за исключением некоторых частот), но при этом не понимать слов. Фильмы и сериалы я смотрю только с субтитрами — неважно, на каком языке», — написала Дэвис.

Дэвис и Глеб Смолкин представляют сборную Грузии с лета 2023 года. Под флагом этой страны они выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, которая является сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. При этом ранее сообщалось, что пара может начать выступление под американским флагом.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых российских фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее в Госдуме оценили требование Украины отстранить российских фигуристов.

