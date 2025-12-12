На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» отзовет более 30 тыс. Lada Granta

Росстандарт: «АвтоВАЗ» объявил отзыв более 33 тысяч Lada Granta
true
true
true
close
АВТОВАЗ

Концерн «АвтоВАЗ» принял решение провести дополнительную проверку отдельных модификаций Lada Granta, которые были произведены в период с 6 июня по 26 ноября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Под проверку попадают 33 450 моделей Lada Granta. Отмечается, что решение было принято в рамках непрерывной работы над улучшением потребительских характеристик автомобилей.

«В рамках проводимой кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента. В случае необходимости будет проведена замена узла», — говорится в заявлении.

В апреле компания »АвтоВАЗ» объявила об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, которые были реализованы в период с октября 2021 года по август 2023 года. Там уточнили, что на всех автомобилях проведут плановую установку блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в США отзовут свыше 700 тыс. автомобилей Ford.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами