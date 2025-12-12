«АвтоВАЗ» отзовет более 30 тыс. Lada Granta

Концерн «АвтоВАЗ» принял решение провести дополнительную проверку отдельных модификаций Lada Granta, которые были произведены в период с 6 июня по 26 ноября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Под проверку попадают 33 450 моделей Lada Granta. Отмечается, что решение было принято в рамках непрерывной работы над улучшением потребительских характеристик автомобилей.

«В рамках проводимой кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента. В случае необходимости будет проведена замена узла», — говорится в заявлении.

В апреле компания »АвтоВАЗ» объявила об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, которые были реализованы в период с октября 2021 года по август 2023 года. Там уточнили, что на всех автомобилях проведут плановую установку блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в США отзовут свыше 700 тыс. автомобилей Ford.