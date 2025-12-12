В Москве дерево рухнуло на женщину

В Москве дерево упало на женщину, ее госпитализировали

В Москве дерево упало на женщину из-за непогоды. Об этом пишет SHOT.

Как уточняет Telegram-канал, инцидент произошел вечером на Автозаводской улице.

«Дерево не выдержало порывистого ветра и упало на тротуар, по которому в этот момент шла 39-летняя жительница Москвы», — говорится в публикации.

Прохожие вызвали скорую помощь. У женщины диагностировали сотрясение мозга и открытый перелом левой ноги, ее госпитализировали.

По данным SHOT, это не единственный случай: деревья падают в разных районах российской столицы, а на Тверском бульваре ветер даже опрокинул новогоднюю елку.

Незадолго до этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве температура воздуха опустилась ниже нуля градусов. Синоптик добавил, что порывы ветра в городе достигают 14 метров в секунду. Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий ухудшилась видимость до 1,1 км.

Специалист призвал москвичей быть осторожными.

Ранее дерево упало на класс, ранив 15 школьников.