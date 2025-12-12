В Москве дерево рухнуло на женщину

В Москве дерево упало на женщину из-за непогоды. Об этом пишет SHOT.
Как уточняет Telegram-канал, инцидент произошел вечером на Автозаводской улице.
«Дерево не выдержало порывистого ветра и упало на тротуар, по которому в этот момент шла 39-летняя жительница Москвы», — говорится в публикации.
Прохожие вызвали скорую помощь. У женщины диагностировали сотрясение мозга и открытый перелом левой ноги, ее госпитализировали.
По данным SHOT, это не единственный случай: деревья падают в разных районах российской столицы, а на Тверском бульваре ветер даже опрокинул новогоднюю елку.
Незадолго до этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве температура воздуха опустилась ниже нуля градусов. Синоптик добавил, что порывы ветра в городе достигают 14 метров в секунду. Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий ухудшилась видимость до 1,1 км.
Специалист призвал москвичей быть осторожными.
Ранее дерево упало на класс, ранив 15 школьников.